一ノ瀬瑠菜、“透け感”Tシャツで美ボディ披露 『ヤンマガ』未公開カット解禁
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、30日発売『週刊ヤングマガジン』18号の表紙＆巻頭グラビアに登場。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。
【別カット多数】かわいすぎる…ツインテールで首をかしげる一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を武器に多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、昨年2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
2年ぶりの登場となる今回、“温泉旅”がテーマ。元気いっぱいな姿から、オトナへの成長を感じさせる妖艶な表情までさまざまな表情を披露。未公開カットでは、“透け感”Tシャツで美ボディ披露している。
なお巻中グラビアには尾茂井奏良、巻末グラビアには太田しずくが登場する。
【別カット多数】かわいすぎる…ツインテールで首をかしげる一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を武器に多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、昨年2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
2年ぶりの登場となる今回、“温泉旅”がテーマ。元気いっぱいな姿から、オトナへの成長を感じさせる妖艶な表情までさまざまな表情を披露。未公開カットでは、“透け感”Tシャツで美ボディ披露している。
なお巻中グラビアには尾茂井奏良、巻末グラビアには太田しずくが登場する。