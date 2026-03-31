ABEMAが、4月11日より30時間ノンストップで生放送する開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の第3弾出演アーティストが発表された。

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本企画では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。

今回発表されたのは、Mega Shinnosuke、琳子、WHITE JAM、ヤジマリー。、ピラフ星人、I Don't Like Mondays.、岩崎良美、SWEET STEADY、iLiFEの9組。岩崎良美とI Don't Like Mondays.は、“ヒットアニメソングステージ”に出演する。

また、現在本企画の観覧を募集中。応募方法や詳細は特設ページにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）