トランジスタグラマー・姫野ひなの、破壊力抜群の圧巻ボディライン「（目標は）写真集を出すこと」【秘蔵カット＆インタビュー】
アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、3月30日発売の『週刊ビッグコミックスピリッツ』で2度目の表紙を飾った。このアザーカットとインタビューが到着した。
【写真】#Mooove!・姫野ひなの、服の上からわかる圧巻ボディライン
■姫野ひなのインタビュー
――『週刊ビッグコミックスピリッツ』の表紙出演おめでとうございます。
【姫野】人生初表紙から約8ヶ月、なんと今回2度目の表紙出演をさせていただくことになりました。本当にありがとうございます。1回目の表紙以上に、2回目でもう一度飾らせていただけること、そして再び呼んでいただけることは、より難しくて特別なことだと思っているので、本当にうれしいです。応援してくれている皆さんのおかげです。こうしてうれしい報告をした時に、いつも一番にお迎えしてくれて、一緒に喜んでくれて。「保管用・布教用・観賞用」など、たくさんの担当をつけて雑誌をお迎えしてくれることも本当にありがたくて、すごく支えになっています。いつもありがとうございます。
――撮影を終えて印象に残っていることや、特に見てほしいポイントはどこですか？
【姫野】濃いピンクのお衣装に、薄いピンクのチュールを合わせてハイヒールを履いて、まるで“女の子の夢を詰め込んだような”ピンクいっぱいのかわいい撮影で、とても楽しかったです。まだお外が寒い時期での撮影だったので、お鼻が赤くなりながら頑張っていました（笑）。そんな自然な表情や、衣装の可愛さも含めて、ぜひ細かいところまで楽しんで見ていただけたら嬉しいです。
――所属されているアイドルグループ #Mooove! の3周年記念ワンマンライブが、5月23日にZepp Shinjukuで開催予定とのことですが、今回のライブに向けた意気込みを教えてください。
【姫野】初めて新メンバーも一緒に迎える周年ライブになります。私は1周年から経験しているのですが、その頃に比べてグループへの愛もより大きくなりましたし、好きなところもどんどん増えました。そして、このグループを選んでくれた新メンバーや、今日まで応援してくださっている皆さんへの責任感も、以前よりしっかり感じるようになりました。変化もたくさんありましたが、変わらない想いや熱量、そして皆さんとワクワクしてキラキラする気持ちは、これからもずっと大切にしていきたいです。この周年ライブで今の私たちをしっかり届けて、このグループを好きになってもらえるように頑張りたいです。そして私自身も、去年よりパワーアップした姿を見せて、新メンバーにも「このグループに入ってよかった」と思ってもらえるように全力で挑みたいです。
――今後挑戦してみたいことや目標があれば教えてください。
【姫野】たくさんあるのですが…ずっと言い続けている目標は「写真集を出すこと」です。事務所に所属してから約4年半、今年こそはその夢を叶えたいと思っています。そして、大好きな地元・北海道にもっと携わっていきたいです。この間、北海道で初めての個人のお仕事としてラジオに出演させていただいたのですが、それが本当に嬉しくて、小さい頃からの夢が一つ叶った瞬間でもありました。これからはもっと北海道の方々にも姫野ひなのを知っていただけるように頑張りたいですし、育ってきた大好きな地元に恩返しができる存在になりたいです。そして新たにできた夢は、声のお仕事とシャンプーのCMに出演することです（笑）。一つひとつ叶えていけるように頑張ります！
【写真】#Mooove!・姫野ひなの、服の上からわかる圧巻ボディライン
■姫野ひなのインタビュー
――『週刊ビッグコミックスピリッツ』の表紙出演おめでとうございます。
【姫野】人生初表紙から約8ヶ月、なんと今回2度目の表紙出演をさせていただくことになりました。本当にありがとうございます。1回目の表紙以上に、2回目でもう一度飾らせていただけること、そして再び呼んでいただけることは、より難しくて特別なことだと思っているので、本当にうれしいです。応援してくれている皆さんのおかげです。こうしてうれしい報告をした時に、いつも一番にお迎えしてくれて、一緒に喜んでくれて。「保管用・布教用・観賞用」など、たくさんの担当をつけて雑誌をお迎えしてくれることも本当にありがたくて、すごく支えになっています。いつもありがとうございます。
【姫野】濃いピンクのお衣装に、薄いピンクのチュールを合わせてハイヒールを履いて、まるで“女の子の夢を詰め込んだような”ピンクいっぱいのかわいい撮影で、とても楽しかったです。まだお外が寒い時期での撮影だったので、お鼻が赤くなりながら頑張っていました（笑）。そんな自然な表情や、衣装の可愛さも含めて、ぜひ細かいところまで楽しんで見ていただけたら嬉しいです。
――所属されているアイドルグループ #Mooove! の3周年記念ワンマンライブが、5月23日にZepp Shinjukuで開催予定とのことですが、今回のライブに向けた意気込みを教えてください。
【姫野】初めて新メンバーも一緒に迎える周年ライブになります。私は1周年から経験しているのですが、その頃に比べてグループへの愛もより大きくなりましたし、好きなところもどんどん増えました。そして、このグループを選んでくれた新メンバーや、今日まで応援してくださっている皆さんへの責任感も、以前よりしっかり感じるようになりました。変化もたくさんありましたが、変わらない想いや熱量、そして皆さんとワクワクしてキラキラする気持ちは、これからもずっと大切にしていきたいです。この周年ライブで今の私たちをしっかり届けて、このグループを好きになってもらえるように頑張りたいです。そして私自身も、去年よりパワーアップした姿を見せて、新メンバーにも「このグループに入ってよかった」と思ってもらえるように全力で挑みたいです。
――今後挑戦してみたいことや目標があれば教えてください。
【姫野】たくさんあるのですが…ずっと言い続けている目標は「写真集を出すこと」です。事務所に所属してから約4年半、今年こそはその夢を叶えたいと思っています。そして、大好きな地元・北海道にもっと携わっていきたいです。この間、北海道で初めての個人のお仕事としてラジオに出演させていただいたのですが、それが本当に嬉しくて、小さい頃からの夢が一つ叶った瞬間でもありました。これからはもっと北海道の方々にも姫野ひなのを知っていただけるように頑張りたいですし、育ってきた大好きな地元に恩返しができる存在になりたいです。そして新たにできた夢は、声のお仕事とシャンプーのCMに出演することです（笑）。一つひとつ叶えていけるように頑張ります！