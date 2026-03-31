「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

広島はヤクルトとの首位直接対決に敗れ、今季初黒星を喫した。

先発した森下は４回３失点（自責２）。後を受けた鈴木、増田も打ち込まれた。打線は六回、坂倉の走者一掃３点適時二塁打のみだった。

開幕から「１番・中堅」でスタメン出場していたドラフト１位・平川（仙台大）が負傷交代するアクシデントもあった。四回１死で、オスナが放ったバックスクリーンへの打球にジャンプ。フェンスに激突しながら捕球を試み、着地したあとに転倒。トレーナーが駆け寄り、そのままベンチに下がった。

試合後の新井監督の一問一答は下記の通り。

−森下は、立ち上がりはよく見えた。

「序盤は、真っすぐが走っているように見えたけどね」

−４回を投げ終えての交代は、追いかける展開だったからか、投球内容も見てか。

「３点差だったから、追いかけないといけないから」

−４回、小川に浴びた適時打は、敬遠の後。痛い。

「ピッチャーのところか、小川に。そうやねえ」

−途中交代した平川については。

「ちょっと、当たったところが痛いということだったから。様子をみて、あしたの朝チェックしてという感じかな」

−場所は背中か。

「肩と背中かな」

−右肩になるか。

「うん」

−リードされている展開の七回、島内の投入。

「島内は、投げて状態を上げてもらいたいから」

−あの点差なら終盤、分からなかった。

「もちろん。というよりは、島内がやっぱり投げていく中で状態を上げてほしいというところ。本来だったら３点差では、というところだけどね。点を取って次の回ということもあったし」

−今季初黒星。あした仕切り直し。

「そうやね」