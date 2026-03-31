４回、オスナの中越えソロに飛びつくが捕れず転倒する平川（撮影・開出牧）

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　「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

　広島はヤクルトとの首位直接対決に敗れ、今季初黒星を喫した。

　先発した森下は４回３失点（自責２）。後を受けた鈴木、増田も打ち込まれた。打線は六回、坂倉の走者一掃３点適時二塁打のみだった。

　開幕から「１番・中堅」でスタメン出場していたドラフト１位・平川（仙台大）が負傷交代するアクシデントもあった。四回１死で、オスナが放ったバックスクリーンへの打球にジャンプ。フェンスに激突しながら捕球を試み、着地したあとに転倒。トレーナーが駆け寄り、そのままベンチに下がった。

　試合後の新井監督の一問一答は下記の通り。

　−森下は、立ち上がりはよく見えた。

　「序盤は、真っすぐが走っているように見えたけどね」

　−４回を投げ終えての交代は、追いかける展開だったからか、投球内容も見てか。

　「３点差だったから、追いかけないといけないから」

　−４回、小川に浴びた適時打は、敬遠の後。痛い。

　「ピッチャーのところか、小川に。そうやねえ」

　−途中交代した平川については。

　「ちょっと、当たったところが痛いということだったから。様子をみて、あしたの朝チェックしてという感じかな」

　−場所は背中か。

　「肩と背中かな」

　−右肩になるか。

　「うん」

　−リードされている展開の七回、島内の投入。

　「島内は、投げて状態を上げてもらいたいから」

　−あの点差なら終盤、分からなかった。

　「もちろん。というよりは、島内がやっぱり投げていく中で状態を上げてほしいというところ。本来だったら３点差では、というところだけどね。点を取って次の回ということもあったし」

　−今季初黒星。あした仕切り直し。

　「そうやね」