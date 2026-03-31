Chapon四季の香りを楽しむ入浴剤セット♡心ほどけるご褒美時間

毎日のバスタイムを、ちょっと特別な癒しの時間に変えてくれるアイテムが登場♡高級入浴剤ブランド「Chapon」から、日本の四季をテーマにしたアロマ入浴剤セット「四季のおくりもの」が発売されます。春夏秋冬それぞれの香りを楽しめる贅沢なセットは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。おうちにいながら、季節を巡るような癒しのひとときを体験してみてください♪

四季を巡るアロマ体験セット

「四季のおくりもの」は、日本の美しい四季を天然アロマで表現した入浴剤4本セット。1本ずつ異なる香りが楽しめるため、使うたびに季節の移ろいを感じられるのが魅力です。

ドラッグストアでは手に入らない、Chapon公式オンラインストア限定の特別なアイテム。日常の疲れを癒しながら、まるで旅をするようなバスタイムを叶えてくれます。

四季のおくりもの（天然アロマ入浴剤4本セット）

価格：5,580円(税込)

内容：入浴剤4本（さくら咲く／くつろぎブルー／懐かしい日々／とろけるゆず時間）

販売場所：Chapon公式オンラインストア

それぞれの季節をイメージした香りが、心と体をやさしく包み込みます。

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春夏秋冬の香りラインアップ

春｜さくら咲く

パルマローザやゼラニウムに、桜餅を思わせるトンカビーンズを重ねた華やかな香り。満開の桜のような高揚感を演出します。

夏｜くつろぎブルー

ローズマリーやスペアミント、グレープフルーツが爽やかに広がる香り。暑さで疲れた体をすっきりとリフレッシュ。

秋｜懐かしい日々

ヒノキやサイプレスのウッディな香りに、やさしい甘さをプラス。森に包まれるような安らぎを感じられます。

冬｜とろけるゆず時間

ゆずとオレンジのあたたかみのある香りが広がり、体をじんわりとほぐす癒しのひとときに。

ご褒美にもギフトにも最適

上質な天然アロマの香りと、季節を感じられるコンセプトは、日々頑張る自分へのご褒美にぴったり。

さらに、見た目も特別感のあるセットなので、誕生日や季節の贈り物としても喜ばれるアイテムです。

忙しい毎日の中で、ほんの少し立ち止まり、自分をいたわる時間をくれる「四季のおくりもの」。心までほぐれるようなリラックスタイムを叶えてくれます。

おうちで巡る癒しの四季♡

季節ごとに異なる香りを楽しめる「Chapon」の入浴剤セットは、日常を少しだけ豊かにしてくれる特別な存在。春の華やぎ、夏の爽やかさ、秋のぬくもり、冬のやすらぎを、バスタイムでゆったりと感じてみてください♡自分だけの癒し時間はもちろん、大切な人へのギフトとしてもおすすめの一品です。