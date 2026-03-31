◇セ・リーグ 阪神4―1DeNA（2026年3月31日 京セラドーム）

阪神・才木浩人投手が、6回4安打1失点で今季初勝利を挙げた。5回までで100球を超え、毎回走者を許すピッチングも、粘投で白星をつかんだ。

以下は才木のヒーロインタビューの一問一答。

――初登板、初勝利、ナイスピッチングでした

「あざす（！」

――今の気持ちから教えてください。

「まあ、そうですね。ちょっとホッとしてます」

――気持ちでマウンドに

「まあ、ちょっと力み散らかしてましたけど、まあ、とりあえず勝てて良かったですね。はい」

――初回には158キロも計測しました。状態いかがでしたか？

「まあ状態は悪くないですし、ちょっと球数多くなっちゃいましたけど、まあまあいいスタートが切れたと思うので。この波に乗って、どんどん行きたいなと思います」

――初回の佐藤選手のタイムリー、ベンチからどんな風に見守っていましたか？

「いやもう、『あ、流石（さすが）やなー』っていう、はい」

――5回、6回にもチームは、味方は援護してくれました。

「僕が今日初登板だったんで、そういう開幕したなっていう雰囲気ありましたけど、やっぱ心強い味方がいるなっていうふうに見てました」

――今シーズンの目標、思いをこの大勢のファンの前にお願いします。

「まあいいスタートが切れてると思うので。このままいい波に乗って、皆さんの熱い応援で勝っていけるように頑張っていきたいなと思います」