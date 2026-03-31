◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日初登板初先発で５回６安打２失点と好投した。初白星はお預けとなったが「きょうの内容で自分に勝ちがつかなくても十分満足。大事な時に自分が思った球をしっかり投げられた」と手応えを口にした。

２回１死からサノーに１４２キロのカットボールを左翼席へ運ばれ初失点。５回１死二、三塁からは田中に左前打を浴びて追加点を献上したが、常時１５０キロ超えの直球とカットボール、スイーパーを武器に４三振を奪うなど試合をつくった。「先制点を与えてしまったことは反省点だけど、自分の仕事はできたと思う。相手打線のことがあまり分からない中、岸田がうまく導いてくれた」と捕手をたたえた。

チームは６回に同点、９回に勝ち越しに成功。初黒星は消えた。阿部監督は「課題は出たと思う。次に向けて修正して、話し合っていろいろなことをやってほしい」と期待した。「次の登板も自分の仕事ができるように頑張ります」。次こそは勝利をつかみ取る。