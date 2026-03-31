フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが３１日に自身のインスタグラムを更新。キャスターを務めるフジテレビ系スポーツ番組「すぽると！」（日曜・後１１時４５分）を卒業する共演者との卒業ショットを公開した。

佐久間は「千鳥のお二人、そして榎並さんは『すぽると！』を卒業」と書き出し、キャプテンを務めていたお笑いコンビ「千鳥」とキャスターを務めていたフジテレビ・榎並大二郎アナウンサーとのショットをアップした。「４月からはバカリズムさん、⠀吉岡恵麻アナと（＠ｅｍａ＿ｙｏｓｈｉｏｋａ８ ）お届けします」と報告した。

続けて「とっても楽しく、濃い２年間でした」と振り返り、「この季節は色んな感情に心が揺れ動かされますが出会いは人を強くし、別れは人を優しくする。そう信じて、あれこれ溢れ出る感情全て大切にしながら生きていきたいものです」と前向きな発言で締めた。

この投稿には「佐久間ちゃんがスポルトに残ってくれて良かった」「新体制のスポルト！も期待しています」「寂しくなります」「いつもカワイイ〜」などの声が寄せられている。