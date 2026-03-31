◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト８―３広島（３１日・神宮）

今季初登板の広島・森下暢仁投手は４回３安打３失点（自責２）で黒星を喫した。開幕３連勝のバトンを受けての先発。「本当に申し訳ない。チームがいい流れだったので。貢献できなくて、すごく悔しいです」と悔やんだ。

２回に死球で走者を出し、遊撃・勝田の失策で先取点を献上。３回まで無安打に抑えたが、４回に捕まった。オスナにソロを浴び、さらにピンチを迎えると、敬遠の後に投手の小川の適時打で３点目を失った。５回に打席が回り、新井監督は「追いかけないといけないから」と代打を選択。７０球での交代となった。

初回は連続三振で立ち上がるなど、ボールは走っていただけに悔しい結果。森下は「オスナのホームランは仕方ないとして、次の１点は防げました。（２回も）死球からスタート。もったいない点の取られ方をした。（もっと）やれることはあった」と反省した。雨中のマウンドだったが「そんなことは関係ない。本当にチームに貢献できなかったことが悔しいし、申し訳ないです」と繰り返した。