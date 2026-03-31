デリカシーのなさって、本人に自覚がないぶん余計しんどいですよね。

妻のとったこっそり仕返し作戦、「それ、やってみたい！」と思う人もいるんじゃないでしょうか。

しかし、問題は、息子の反応でした。

この出来事はもう、笑って流せるものではなくなっていました…。

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(ウーマンエキサイト編集部)