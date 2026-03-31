ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「あのママさん、きれいだよね」 よそのママを褒め続ける夫…息子に… 「あのママさん、きれいだよね」 よそのママを褒め続ける夫…息子に現れた変化が怖すぎた！ 「あのママさん、きれいだよね」 よそのママを褒め続ける夫…息子に現れた変化が怖すぎた！ 2026年3月31日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ デリカシーのなさって、本人に自覚がないぶん余計しんどいですよね。妻のとったこっそり仕返し作戦、「それ、やってみたい！」と思う人もいるんじゃないでしょうか。しかし、問題は、息子の反応でした。この出来事はもう、笑って流せるものではなくなっていました…。>>【まんが】よそのママさんを褒める夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】よそのママさんを褒める夫 子ども好きだったはずの夫に妊娠報告…返ってきた言葉に妻は言葉を失う【夫から脱却できますか？ Vol.13】 「部屋汚いし、だらしないなぁ…」双子の育児の妻に夫がひと言…夫は妻に育児を丸投げして楽曲作り!? 妻がついに限界を迎えた！