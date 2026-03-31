「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

試練が続く。ＤｅＮＡが２３年以来３年ぶりの開幕４連敗を喫した。

頼みの新助っ人・デュプランティエを擁しても打開できなかった。助っ人右腕は、昨季まで所属した古巣・阪神に５回２安打２失点。才木と投手戦を演じたが、４四球を与えるなど要所を抑えられなかった。「ランナーを多く背負いすぎてしまい、自分の思ったように投球できませんでした」と肩を落とした。

相川監督は「先発として試合は作ってくれた。逆に攻撃陣がもうちょっと楽な状況で投げさせてあげられればまた違うと思う。それは持ちつ持たれつでもあるんですけど、そう感じます」ともどかしげ。筒香に反撃の今季１号ソロが飛び出したが、自慢の強力打線はここまで４試合で計８得点と物足りない。この日も、１０安打しながら１得点。指揮官は「何とか先発から複数点取れるような攻撃を目指さないといけない」と口を真一文字に結んだ。

どうにかトンネルを抜け出したい。「もちろん切り替えるしかない。前向きに全力を尽くすだけ」。自らに言い聞かせるように、帰りのバスに乗り込んだ。