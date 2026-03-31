イタリア、W杯出場懸けたボスニア・ヘルツェゴビナ戦前に“スパイ疑惑”…イタリア国籍の兵士が相手の非公開練習を無断で撮影

イタリア、W杯出場懸けたボスニア・ヘルツェゴビナ戦前に“スパイ疑惑”…イタリア国籍の兵士が相手の非公開練習を無断で撮影