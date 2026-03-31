日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。この日をもっての退社を前に感謝のメッセージを伝えた。

そらジローがあしらわれた花束の画像とともに「本日をもって日本テレビを退社します」と改めて報告。「入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と2018年に入社して以来、同局で過ごした日々を振り返った。

「社会人として未熟だった私を温かく見守り、時には厳しく導いてくださり、何もできなかった私に多くの機会を与え、更にはこの決断を受け止めてくださった日本テレビの皆さん、お世話になった関係者の方々、そして視聴者の皆さんに心より御礼を申し上げます」と同僚や関係者、視聴者へ感謝。

4月からは宮根誠司や羽鳥慎一らがいる芸能事務所「テイクオフ」に所属予定。「明日からは新しい環境になります。これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、一から精進して参ります。これからもよろしくお願いいたします」と意気込みを明かした。

岩田アナは入社1年目から人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」「シューイチ」「沸騰ワード10」などに出演した。4月以降も「世界まる見え…」については引き続き出演する。