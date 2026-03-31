春こそ断然『ネイビー』がおしゃれ！【ZARA】40・50代におすすめ「サマ見えトップス」

ライトで華やかなトーンのアイテムが店頭に並ぶ春ですが、大人世代こそ挑戦したいのはネイビーカラー。新生活シーズンだからこそ、落ち着きと上品さを兼ね備えたネイビーがおしゃれに映える予感です。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、サマ見えが狙えるネイビーのトップスをピックアップ。軽やかさと品のよさを両立して、大人の春コーデを楽しんで。

レイヤード風デザインで抜け感をプラス

【ZARA】「ロングスリーブコントラストスウェットシャツ」\4,390（税込）

裾や袖からTシャツを覗かせたような、レイヤード風デザインが個性を放つトップス。落ち着きのあるネイビーに、白の異素材が軽やかな抜け感をプラスしています。ネイビー × 白の上品なコントラストなのでカジュアルに寄りすぎず、大人のデイリーコーデにも馴染みやすそう。1枚で上半身のスタイリングが完成する手軽さも魅力です。

刺繍とバルーンシルエットで主役級の存在感

【ZARA】「刺繍入りバルーンシャツ」\6,290（税込）

白の繊細な刺繍が目を引くネイビートップスは、シンプルコーデが華やぎそうな主役級アイテム。ふんわりとしたバルーンシルエットが女性らしさを引き立てつつ、気になる体型もさりげなくカバーできそうです。こちらもネイビー × 白の組み合わせで甘くなりすぎず、品よくまとまる予感。ジーンズでカジュアルに、きれいめスラックスで上品にと、幅広いスタイリングでの活躍が期待できます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M