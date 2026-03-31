お笑いタレント・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんなが３１日までに自身のＳＮＳを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。

インスタグラムで「結婚記念日 ４周年 今年はさくっとランチでお祝い」と書き出し、ゆってぃとのツーショットを披露。「2人とも分からなくなって手で５周年を現してるけど正確には４周年、５年目へ突入が正解だった この数え方いまだによくまちがえる」とつづり、２人でのお祝いの様子をアップ。「ワカチ子ちゃんが0歳の途中から入園した保育園も明日が最終日！４月からは別の保育園にお世話になります すてきな先生ばかりで毎日楽しそうに通ってたから、寂しいし環境の変化が心配だけど楽しく過ごせますようにー！また慣らし保育がんばろー！娘と桜と不審者すぎるわたし 電車通園もお疲れさまでした」とつづり、娘と遊ぶ様子も公開した。「ゆうたくんいつもありがとう！５年目もよろしくね」と投稿を締めた。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「かわゆ」「かわいくて美しいプリンセス」「結婚記念日おめでとうございます これからも仲良くお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。