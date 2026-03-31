◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

中日が、守備のミスで９回に勝ち越しを許して敗戦。１８年以来８年ぶりの開幕４連敗を喫した。

打線は、２回にサノーの来日１号となる左越えソロで先制すると、５回にも田中の左前適時打で追加点。初対戦となった巨人のウィットリーから、２点を奪い、先発の金丸を援護した。

先制点をもらった金丸は５回まで２安打無失点と好投。だが、２点リードの６回に松本剛の右前適時打と押し出し四球で同点を許した。

７回を橋本、８回をメヒアが無失点でつないだが、同点で迎えた９回。藤嶋が３四球で２死満塁とすると、代打・丸が放った打球は、目測を誤った右翼手のカリステの頭上へ。走者一掃の適時二塁打で、勝ち越しを許した。

９回の守備について、井上監督は「もちろん痛いけど、あの展開（同点）で守備固めというのも考えづらい。不安要素があったとしても、延長ということも考えないといけなかったので、（采配は）難しいところ」と責めなかった。それでも、不振だったサノーに、来日１号の初安打が飛び出すなど、明るい材料もあった。４月１日の同戦にはドラフト１位の中西＝青学大＝がプロ初先発予定。「僕も指揮官として、沈んだ顔を選手たちに伝染させるわけにはいかない」と必死に前を向いた。