女優の三田寛子（６０）の次男とのショットが話題になっている。

三田は３１日に自身のインスタグラムを更新。「４月は４人揃って歌舞伎座出演 その先に５月１〜３日には神谷町小歌舞伎も控えており 福之助も元気に 神谷町小歌舞伎の『悪太郎』のお稽古にも励んでおります 先日２人で櫻木神社へ 息子の運転する車で桜の花見も兼ねてご祈祷に行って参りました」とつづり、夫・８代目中村芝翫との次男で歌舞伎俳優の中村福之助との境内での２ショットを披露した。

さらに「枝垂れ桜がとても美しくて 私はウキウキ 襲名の時に皆様が応援メッセージを書いて下さったり 絵馬を奉納したりいつも節目でお世話になり この度は私の本厄の厄祓いと 成駒屋の繁栄 昨年体調崩した福之助の病気平癒祈願をしっかりご祈祷して頂きました」とコメントし、絵馬の写真などをアップした。

この投稿にファンからは「素敵な親子」「桜に駆け寄る三田さんが可愛いすぎます」「福之助さんの元気なお舞台、楽しみにしています」「福之助さんの、お身体回復されたのがーーーーなにより」「入園式のママみたい」「ご子息とのドライブデート良かったですね」などの声が寄せられている。