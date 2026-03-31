ドラゴンゲートのドラゴン・ダイヤ（２７）が３１日、自身のＸで退団を発表した。

「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩むことが最善であるとの結論に至りました。そのため、自身の将来や生活を見据え、今月をもって退団させていただくこととなりました」と表明した。

続けて「また、今後を見据えた充電期間のため、４月１日より活動を一時休止することとなりました」と当面の活動休止も明らかにした。

「今後につきましては、自分の信じる道を歩み、さらに成長した姿でリングに立てるよう精進してまいります。引き続き応援していただけますと幸いです」とつづったが、その後に「補足です」と新たに投稿して状況を説明した。

「自分が発信できない期間に様々な憶測が流れてしまったようですが、大きなけがや心身の不調、また何かトラブルを起こしたり巻き込まれた事実もありません。特定の団体と契約しているという事実もなく、今回の決断はあくまで自分自身の意思によるものです。ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません」

人気レスラーが今後どのような道を歩むのか、その動向に注目が集まる。