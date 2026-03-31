ペコちゃんmilkyドーナツ季節限定♡ほうじ茶＆いちごの新作登場

春のティータイムにぴったりな新作ドーナツが登場♡「ペコちゃんmilkyドーナツ」から、季節限定フレーバーが発売されます。香ばしいほうじ茶と、甘酸っぱいいちごの2種類は、見た目も味わいも春らしさ満点。ふんわり軽やかな食感とやさしい甘さで、ちょっとしたご褒美時間を彩ってくれます♪

香ばしさ広がるほうじ茶ドーナツ



「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」は税込250円。ふんわりとした看板商品に、ほうじ茶の風味をプラスした季節限定フレーバーです。

ホワイトチョコのコーティングとほうじ茶パウダーが絶妙に重なり、甘さと香ばしさのバランスが楽しめます。

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春気分を高めるいちごドーナツ



「リングドーナツ（いちご）」も税込250円。軽くてふわもちな食感に、いちごチョコのコーティングが特徴です。

甘さの中にほんのり酸味を感じられる味わいで、ピンク色の見た目もとってもキュート♡春のおやつにぴったりの一品です。

お得なキャンペーンも見逃せない



新店オープンを記念して、限定福袋「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」も販売。カメイドクロック店、ペリエ稲毛店それぞれオープン当日より販売いたします。

オリジナルトートバッグにお菓子やクーポンが入ったお得なセットです。さらに税込1,000円以上の購入でステッカーがもらえるキャンペーンも実施。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

春のおやつ時間をもっと楽しく♡



見た目も味も楽しめる季節限定ドーナツは、日常にちょっとしたときめきをプラスしてくれる存在♡

おうち時間やお出かけのお供にぴったりです。今だけの特別なフレーバーを、ぜひこの機会に味わってみてくださいね♪