◇プロ野球ヤクルト 8-3 広島(31日、神宮球場)

ヤクルトは本拠地で広島と対戦し、打線が12安打8得点と躍動。投手陣も6人の継投で広島打線を封じ、開幕4連勝をつかみました。

DeNAとの開幕3連戦で全勝し、本拠地での開幕を迎えたヤクルト。この日は同じく中日に3連勝スタートを切った広島でした。そして神宮球場には活動を再開した球団マスコット・つば九郎も姿を見せました。

打線は2回、岩田幸宏選手の好走塁で先制に成功します。4回には、オスナ選手が今季1号ソロで1点追加。さらにチャンスを作り2死1、2塁から小川投手が自らを援護するタイムリーヒットで、もう1点を奪い3-0とします。

5回にはさらに打線がつながり、2死3塁の状況を作ると、オスナ選手のタイムリーと増田珠選手の2ランで3点を追加。一時6点リードとします。

一方、5回まで無失点と好投していた先発の小川投手は、6回に突如制球を乱します。2死3塁から死球と四球を連続で与え、満塁としたところで降板すると、2番手の清水昇投手が、対峙した坂倉将吾選手に走者一掃の2塁打を浴び、6-3と3点差に縮められます。

それでも8回にも2点を加えたヤクルトは、リリーフ陣も奮闘。細かく5投手を継投させ、広島に7回以降は追加点を与えず8-3で勝利しました。

投打がかみ合ったヤクルトが、セ・リーグで唯一開幕4連勝となりました。