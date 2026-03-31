歌手の加藤登紀子さん（82）が30日、都内で行われた『第47回 松尾芸能賞』の贈呈式に出席。会場で代表曲『百万本のバラ』を歌い上げました。

『松尾芸能賞』は、日本の文化・芸能の保存・向上に寄与した芸能出演者などを表彰する賞で、加藤さんは特別賞（歌謡）を受賞。60年に及ぶ音楽活動が日本の音楽文化向上に功績を残したとして表彰されました。

贈呈式のステージで代表曲『百万本のバラ』を披露した加藤さん。今回の受賞に「権威というものとは少し距離のある、ポップスの音楽の世界でずっと歌ってきたんですけど、ここまで歌いつづけてよかったなという気持ちでいっぱいです」と喜びを明かしました。

■加藤「これからも歌える力がある限り、歌っていきたい」

スピーチで加藤さんは、去年8月に開催した中国北部・黒竜江省ハルビン市でのコンサートについて言及。ハルビン市が生まれ故郷でもある加藤さんは「生まれた時は戦争中。自分で頑張って、自分のアイデンティティーをつかんでいかなくちゃいけないという運命があったと思います」と話しました。

そして、「歌は、その人の運命の中で確かなものはなにかということを自分に一番大きな力をくれるものだというふうに思って、ここまで歌ってまいりました。これからも歌える力がある限り、歌っていきたいなと思っています」と、歌への思いと決意を口にしました。