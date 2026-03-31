◇セ・リーグ 阪神4―1DeNA（2026年3月31日 京セラドーム）

阪神・佐藤輝明内野手（27）が、31日のDeNA戦で初回に決勝二塁打を放った。先頭・近本の中前打を皮切りに2死二塁とし、昨季の同僚、DeNA先発・デュプランティエの156キロを右中間へ運んだ。

「（昨年の）チームメートだったので、燃えるものがあった。いいところに落ちてくれた。1打席目からいい結果になって良かった」

2―1と迫られた6回には、先頭で三塁強襲安打を放ちチャンスメーク。大山の二塁打で三進後、高寺の浅めの左飛で本塁へ頭から突っ込んだ。危険とされる本塁へのヘッドスライディングだったが、鮮やかに左手でベースをかすめ取り、3点目の生還。「頭からの方が（セーフになる）確率が高いかな、と思って」。度会―石上―山本の無駄のない中継を見事にかいくぐった。

今3連戦は、黄金に輝く「チャンピオンユニホーム」を着用して臨む。左袖やキャップに球団のリーグ優勝回数を象徴する「7つの星」があしらわれた特別な戦闘服。2年前の着用時は1勝2敗と負け越している。当時のリベンジも期す佐藤輝は「最高のスタートが切れた。来年も着られるように頑張ります」。3試合連続2安打と好調の波に乗る4番が、堂々と宣言した。