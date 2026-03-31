俳優の山粼賢人さん（31）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）に出演する総勢10人の新キャストが31日、発表されました。

映画は、中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を描く漫画『キングダム』を実写映画化する人気シリーズです。

5作目となる最新作では、原作の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が、打倒・秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられます。

今回、発表されたのは合従軍に名前を連ねる各国の猛者たち。広大な版図と膨大な兵力を束ねる合従軍の総大将であり、楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん）を斎藤工さん（44）が演じ、楚の総大将・汗明（かんめい）を勝矢さん（50）が演じます。

そして、楚の第二軍を率いる女将軍・媧燐（かりん）には三吉彩花さん（29）。最前線で猛威を振るう将軍・臨武君（りんぶくん）に、一ノ瀬ワタルさん（40）が決定しました。

さらに、最年少の中華十弓の弓使い・白麗（はくれい）に三山凌輝さん（26）。一騎打ちの強さを誇り、将来を期待される項翼（こうよく）に結木滉星さん（31）。

また、合従軍を興した張本人であり秦国の宿敵・李牧から熱い信頼を得ている副将・慶舎（けいしゃ）を中村蒼さん（35）が演じ、魏軍の総大将・呉鳳明（ごほうめい）を田中圭さん（41）。韓軍の総大将・成恢（せいかい）を、渋谷謙人さん（37）、燕軍の総大将・オルドを宍戸開さん（59）が演じます。

「秦vs六国」、両者ともに全戦力を集結させた、シリーズ史上最大規模の総力戦が、幕を開けます。