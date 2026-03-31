ｔｕｋｉ．の「大切なお知らせ」に猛ツッコミ！「びっくりする定期」　「４／１は明日だ」「毎年恒例」「１年早いな」

高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．の発表にファンは衝撃を受けた。

３１日にインスタグラムで「大切なお知らせ」と書き出し、文書をアップ。「日頃より応援してくださっている皆さまへ」のタイトルで、「令和八年三月三十一日をもちまして、ｔｕｋｉ．（１６）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と発表した。

続けて「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました」と活動を振り返り、「また、楽曲の総再生数が１０億回を突破するなど、多くの方々に支えていただいた一年となりました。関係各位に深く感謝申し上げます」と感謝を記し、「本活動は、私の人生において代替不可能な、極めて意義深い一年間でございました」と思いを述べた。

ここで「なお、令和八年四月一日より、ｔｕｋｉ．（１７）へと業務を円に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」と表明。「つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます」と注意喚起し、「月面着陸計画 ｔｕｋｉ（１６）」締めくくった。

この投稿には安堵する声が殺到。「びっくりした！いつも応援してます」「毎年初ライブだね！」「毎年びっくりする定期」「これからはｔｕｋｉ．（１７）を応援します！」「１年早いな」「４／１は明日だ明日」「毎年恒例」などの声が寄せられている。

この投稿は昨年も同日に行われており、「ｔｕｋｉ．（１５）」が活動終了し、「ｔｕｋｉ．（１６）」が引き継ぐことを表明していた。