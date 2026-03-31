【巨人】大勢 復帰即初登板で貫禄の今季初Ｓ「最高の舞台用意してもらった」
巨人・大勢投手（２６）が３１日の中日戦（バンテリン）で３点リードの９回から救援登板し、１イニングを投げて無失点、１奪三振。今季初登板で今季初セーブも挙げた。
頼りの男がついに帰ってきた。ＷＢＣ出場を終えてチームに復帰後、別調整を続けていた大勢。この日の試合前に待望の一軍登録となると、すぐさま出番はやってきた。
打線が３点を奪い勝ち越しに成功した直後の９回。今季初の一軍のマウンドに上がった大勢は、先頭・石川を二ゴロに打ち取ると、続くサノーからは空振り三振、最後は木下を遊ゴロに打ち取ってゲームセット。貫禄の投球でチームに勝利をもたらした。
大勢は「９回の表に野手の皆さんに最高の舞台を用意してもらったので。結果的にも３人で抑えることできて良かったなと思います」と安堵の表情を見せ「同点（のシチュエーション）でも僕だったので。同点で行くよりはせっかく９回投げられるので、ライデルがまだいないので、その間にクローザー経験したいなと思っていたので。丸さん、ナイスバッティングですね」と不敵な笑みも浮かべた。
世界を舞台に戦った戦友の姿も刺激となった。この日の相手先発は侍ジャパンでともに肩を並べた金丸。金丸にとっても今季初先発となった中、６回２失点と奮投した。ブルペンからその様子を見届けた大勢は「金丸がいい投球してるのを見てたので。ＷＢＣから帰ってきてから初先発だと思いますし、今は敵ですけど、数日前まで一緒にやってたメンバーがああいう姿見せてくれたので、僕も気合が入りました」と率直な思いを明かしていた。