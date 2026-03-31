◆パ・リーグ 西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）

オリックスが今季初の逆転負けで２敗目を喫した。５番手のペルドモが誤算だった。同点の８回、先頭から連打と盗塁で無死二、三塁のピンチを招くと、林安可に決勝の右翼線２点二塁打を献上。２５年にリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げた右腕が、１死しか奪えなかった。岸田護監督は「想定外というような試合ではないけど…。先頭のツーベースのところがちょっと、痛かったのは痛かった」と振り返った。

先発の高島は４回５安打３失点で降板。「もうちょっとかな、とは思うけど。投げる球が途中でなくなった感じはあった」と一定の評価は下しつつも、継投策に入った理由を明かした。開幕から４試合でのべ１９人の投手を起用。「中継ぎ陣は頑張ってくれている。また切り替えてあしたやるしかない」と言葉を絞り出した。

打線は若月に２本の適時打が生まれるなど、ＷＢＣに出場した西武・隅田から５回までに３得点。「３点取ってくれたし、いいのがいっぱい出ていると思う。野手陣はみんな、いいと思います。これからこういう苦しい試合が続くけど、一戦一戦しっかり準備してやっていきます」と前を向いた。