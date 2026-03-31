「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）圧巻スタイルでド派手アニマルコーデ着こなす【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」5回参加美女、ほっそり美脚輝く網タイツコーデ
ブルーの大きめトップスにヒョウ柄のミニ丈フリルスカート、ヒョウ柄が施された網タイツにファーレッグカバーを合わせた派手なアニマル風コーディネートを披露。髪をかきあげる仕草やファンサービスを連発し、圧巻のランウェイに会場からは大きな歓声が上がっていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女、ほっそり美脚輝く網タイツコーデ
◆瀬川陽菜乃、アニマルコーデ着こなす
ブルーの大きめトップスにヒョウ柄のミニ丈フリルスカート、ヒョウ柄が施された網タイツにファーレッグカバーを合わせた派手なアニマル風コーディネートを披露。髪をかきあげる仕草やファンサービスを連発し、圧巻のランウェイに会場からは大きな歓声が上がっていた。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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