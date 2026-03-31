イラン、「紅海の船舶への攻撃」準備をフーシに促す…親イラン勢力で「新たなサプライズ」起こすと報道

米ブルームバーグ通信は３月３０日、欧州当局者の話として、イランがイエメンの反政府勢力フーシに対し、紅海を航行する船舶への攻撃準備を促していると報じた。

ホルムズ海峡に続き、紅海とアデン湾を結ぶバブルマンデブ海峡も封鎖に追い込まれれば、エネルギー市場のさらなる混乱は必至だ。

親イラン勢力であるフーシは３月２８日、米イスラエルのイラン攻撃開始後初めて、イスラエルに向けて弾道ミサイルを発射した。報道によると、フーシの指導部は発射後、より攻撃的な行動を取ることの検討を始めたという。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」傘下のセパ通信も３１日、同隊対外工作部門「コッズ部隊」のエスマイル・カアニ司令官がフーシに参戦への謝意を示す書簡を送ったと報じた。イランの軍事情報に詳しいタスニム通信は３１日、情報筋の話として、中東の親イラン勢力「抵抗の枢軸」が数日以内に「新たなサプライズ」を起こすと伝えた。

イランとイスラエルによる攻撃の応酬は３０日も続き、イスラエル軍は同日、テヘランのイマーム・ホセイン大学敷地内にある兵器の開発拠点を空爆したと発表した。２４時間で、イラン軍の司令部など１７０か所の標的を４００発の爆弾で攻撃したとしている。

ベンヤミン・ネタニヤフ首相は３０日、米保守系メディア「ニュースマックス」とのインタビューで、軍事作戦の終結時期について「日程を設定したくない」と述べ、作戦継続を優先させる考えを示した。

クウェート国営通信によると、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイ港では、停泊中のクウェートのタンカーがイランによる攻撃を受けて炎上した。タンカーは原油を積載しており、油が流出する懸念があるという。（国際部 吉形祐司、エルサレム 福島利之）