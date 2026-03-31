◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）

巨人の大勢投手（２６）が今季初登板でセーブをマーク。通算８２セーブとして西村健太朗を抜き、球団単独３位に浮上した。

３点を勝ち越し、５―２で迎えた９回から登場。１回パーフェクトで熱戦を締めた。この日出場選手登録されたばかりの右腕。最速１５６キロの速球を軸に連敗ストップに貢献した。登板後は「野手の皆さんに最高の形、最後の舞台を用意してもらった。結果的に３人で抑えることができてよかった」と感謝を口にした。

昨季は「８回の男」として最優秀中継ぎのタイトルを初受賞。今年はＷＢＣ出場の影響を考慮され、開幕１軍メンバーから外れていた。２カード目での“開幕”に「緊張感は多少ありました。立ち姿とか表情が（捕手）岸田さんいわく緊張してたみたいなので」とニッコリ。守護神マルティネスはまだ不在なだけに「ライデルがまだいないので、その間にクローザーを経験したいなと思っていた。（決勝打の）丸さん、ナイスバッティン（グ）！って感じですね」と決勝打を喜んだ。

セーブを記録するのは昨年７月４日の広島戦（東京ドーム）以来となった。