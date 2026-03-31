◆パ・リーグ 日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）

日本ハムの新庄剛志監督が、ノーヒットノーランを達成した細野晴希を絶賛した。

９回１２８球を投げた細野は、２四死球１２奪三振でのノーヒットノーラン達成。新庄監督は「すごい（笑）。ビックリしましたね。初回（先頭の）高部くんにフォアボールを出した後、山県くんと水野くん、あのダブルプレーでノーヒットノーラン達成できたと思う」とまずは流れをつくった好守をたたえた。

その上で「細野くん、ブルペンからめちゃくちゃ緊張してたんですよ。もうそこまで緊張するかってぐらい緊張してて。彼は緊張したらいいピッチングができるタイプなんで、これからもさらに緊張しまくってもらって（笑）。フォーム変えて、だって９回で１５０キロ投げてたでしょ。１回と変わらない球速で。今後がほんと楽しみですね」と絶賛した。

９回２死から一塁・清宮幸がゴロをさばけず出塁。記録がエラーで、ノーヒットが継続したときの心境を聞かれ「あれわざとじゃないの？（笑） Ｅ（エラー）つけ、Ｅついてくれって。まあ、きょう（清宮幸が本塁打を）２本打ったしね。守ってる方もたまらんのですよ、これ」と語った。

改めて、開幕ローテをつかみとった要因を聞かれ「何かいいピッチャーなんですよね、僕の中で。コントロールがよくなってからさらに。やっぱり速いボールを投げたいから、しっかりコントロールをつけるピッチャーに変わってくれたんで、そこからほれ込みましたね」。開幕３連敗を止めた快投に「重い雰囲気変えてくれましたね。いいゲームを見せられて、うれしかったです。ここからです」と改めて感謝していた。