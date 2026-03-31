◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト８―３広島（３１日・神宮）

広島が今季初黒星を喫した。互いに開幕カードを３連勝したヤクルトとの今季初対戦。２回に遊撃手のドラフト３位・勝田（近大）の失策で先取点を許すと、先発の森下が４回につかまった。１死からオスナにバックスクリーンへのソロ。さらにピンチを迎えると、敬遠の直後に投手の小川に適時打を浴びた。この回で降板。５回に２番手の鈴木も３点を失い、苦しい展開となった。４回の守備では、ドラフト１位・平川がフェンスに激突。負傷交代となった。

新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下

―森下は立ち上がりはいい投球だったが

「序盤は真っすぐが走っているように見えたけどね」

―早めの交代は追いかける展開だったからか

「３点差だったから。追いかけないといけないから」

―敬遠の後、小川に痛い適時打

「ピッチャーのところか、小川に。そうやねえ」

―２回は死球で走者を出して失策で失点。もったいなかった

「まあ、それも野球なので」

―平川の状態は

「ちょっと当たったところが痛いということだったから。様子をみて、明日の朝チェックしてという感じかな」

―背中か

「右肩と背中かな」

―７回は３点を追う展開で島内を投入

「島内は投げて状態を上げてもらいたいから」

―あの点差なら、終盤勝負にもなる

「もちろん。というよりは、島内がやっぱり投げていく中で状態を上げてほしいというところ。本来だったら、３点差では（投げない）、というところだけどね。点を取って次の回ということもあったし」

―あす、仕切り直し

「そうやね」