共通ファンで敷く・背負う・抱っこ・着る4スタイル対応！「空調と、出かける。」シリーズ

記事ポイント 共通の空調ファンで敷く・背負う・抱っこ・着るに対応するペット向け暑さ対策シリーズ空調クールマットやファン付ペットリュックなど5つの商品ラインナップを展開2026年4月2日開催のインターペット東京にて展示予定 共通の空調ファンで敷く・背負う・抱っこ・着るに対応するペット向け暑さ対策シリーズ空調クールマットやファン付ペットリュックなど5つの商品ラインナップを展開2026年4月2日開催のインターペット東京にて展示予定

ONEKOSAMA OINUSAMAから、ペットと人の外出時の暑さ対策をサポートする「空調と、出かける。」シリーズが登場しています。

共通の空調ファンを使用し、敷く・背負う・抱っこする・着るといったさまざまなスタイルで暑さ対策ができるのが特徴です。

シリーズ商品は、2026年4月2日より開催されるインターペット東京にて展示が予定されています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」シリーズ

ブランド：ONEKOSAMA OINUSAMA（運営：株式会社スウィートマミー）シリーズ名：「空調と、出かける。」シリーズ発表時期：2026年3月展示予定：インターペット東京（2026年4月2日〜／東ホールE7 B014）

近年、日本の夏は猛暑が続き、ペットの熱中症対策への関心が高まっています。

特にペットバギーやキャリーバッグの内部は熱がこもりやすく、外出時の暑さ対策は多くのペットオーナーにとって課題となっています。

「空調と、出かける。

」シリーズは、マタニティ・ベビー用品の開発で培った快適性・安全性・機能性のノウハウを活かし、空調ファンと共にさまざまなスタイルで暑さ対策を行える新しい提案です。

販売中の商品

「空調クールマット」は、空調ファンによる空気循環でカート内部の温度上昇を抑える冷却マットです。

“敷くだけエアコン”として、ペットバギーや自宅など場所を選ばず使用できます。

2024年7月に発売され、現在もシリーズ展開中となっています。

「ファン付ペットリュック」は、通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリーです。

2026年3月に新発売され、夏の移動時における暑さ対策をサポートしています。

開発中・発売予定の商品

「AGS機能付きメッシュペットリュック」は、歩行時の負担を軽減するAGS（Anti-Gravity Suspension）機能を搭載した新型キャリーです。

メッシュ素材の本体に空調ファンを備え、通気性にも配慮されています。

「ファン付ペット抱っこ紐」は、抱っこ移動時の蒸れを軽減する通気設計とファンを組み合わせた新しいペットキャリーで、今夏の発売が予定されています。

「空調ファン付ママベスト」は、ペットオーナーや子育て中の女性向けのウェア型空調アイテムとして開発が進められています。

インターペット東京での展示

「空調と、出かける。

」シリーズの商品は、2026年4月2日より開催される国内最大級のペットイベント「インターペット東京」にて展示されます。

来場者は発売中の商品を実際に体験・購入できるほか、開発中の商品についても一部参考展示が予定されています。

ONEKOSAMA OINUSAMAのブースは、東ホールE7のB014です。

敷く・背負う・抱っこする・着るという4つのスタイルに対応しており、ペットとの外出シーンに合わせて暑さ対策を選べます。

共通の空調ファンを活用する設計により、シリーズを通じて一貫した冷却機能が備わっています。

販売中の商品から開発中のアイテムまで、ペットと人の快適な外出を支える充実したラインナップが揃っています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。

」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調と、出かける。」シリーズはどこで体験できますか？

A. 2026年4月2日より開催されるインターペット東京（東ホールE7 B014）にて、発売中の商品の体験・購入が可能です。

開発中の商品についても一部参考展示が予定されています。

Q. シリーズにはどのような商品がありますか？

A. 空調クールマット、ファン付ペットリュック、AGS機能付きメッシュペットリュック、ファン付ペット抱っこ紐、空調ファン付ママベストの5商品が展開されています。

敷く・背負う・抱っこする・着るといったさまざまなスタイルに対応しています。

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