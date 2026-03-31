静岡県伊東市の前市長、田久保真紀氏が大ピンチを迎えている。

東洋大学の卒業証書を偽造したなどとして、有印私文書偽造・同行使罪などで在宅起訴されているのは既報の通りだが、30日には新たな衝撃的事実が報道された。2025年5月頃、市職員から卒業証書などの提出を求められた際、卒業証書に押印する学長らの名前の入った偽造の印鑑を業者に発注していたことが明らかになった。

昨年夏からのマスコミからの「田久保たたき」に関してはネットでも「大人のいじめでえげつない」「この図太さリーダー向いている」といった擁護の声も少なくなかった。だが、今回報道された偽の印鑑については、有印私文書偽造の罪に問われる可能性が高い。

特に市長と言えば、市の行政や市民の生活を守るための最終決定を行う重要なポスト。そんな人物が偽造印鑑を所有していた事実は政治家としての資質を問われる問題でもあり、もはや「学歴詐称問題」の範疇（はんちゅう）を超えた事態に発展している。

今回の報道に対し、最も怒っているのが伊東市の住民である。田久保氏の失職に伴う2025年12月14日に行われた市長選挙では経費として３７００万円の補正予算が組まれ、さらには市長の所有する解散権で市議会を解散した後の再選挙予算も含めると1億円近い経費が計上されている。

これらの経費は当然、伊東市の税金でありネットでは「市長選が完全に無駄だった」「1億円が完全に無駄になっている」「田久保前市長に払わせることできないの？」「見栄のために1億円溶かしたことになる」といった厳しい声が相次いでいた。

田久保氏が再出馬した際は、その知名度から「悪名は無名に勝るのでは？」とも揶揄（やゆ）されたが、最終的に「悪名」のみが残る事態となったようだ。