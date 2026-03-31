ローソンが店舗の災害対応力を強化している。

２月には、千葉県に通信機能や非常用電源などを備えた「災害支援ローソン」を開業した。

ローソンは、東日本大震災をきっかけに、店舗が災害時の拠点となる整備を進めてきた。リスク管理の最高責任者、村瀬達也・専務執行役員が読売新聞のインタビューに応じ、「店舗から復興を後押しできる体制を整えたい」と語った。

２０１１年の東日本大震災では、店舗を開くことができても物流網が混乱し、商品が届かないなどの問題が発生した。

これを受け、ローソンでは、震災前から一部の地域で進めていた、できたての弁当などを提供する炊飯器や調理器具などを揃えた店舗（まちかど厨房）の拡大を決めた。村瀬氏は「物流網が遮断されても店舗に備蓄されている米や水があれば米を炊くことができる。『ローソンに行けば何かある』と安心感にもつながる」と話す。現在は全国約１万４０００店のうち約１万店が「厨房店」となっている。

震災を機に、店舗管理の意識も変わった。１９９５年の阪神・淡路大震災では、被災直後にローソンが開いていることが、被災者の安心感にもつながった。こうしたこともあり、災害時こそ店を開くという意識が広がった。

ただ東日本大震災では、地震の後、津波が押し寄せ、店舗の従業員も亡くなった。村瀬氏は「店舗のオーナーも被災者だが、『地域のために』とお店をすぐに開いてしまうケースがあった」と振り返る。

そこでローソンでは、「まずは避難」という意識を徹底。本部が店舗の被災状況などを管理できるシステムを整えた。またオーナーと本部が協議したうえで、安全に問題がない場合、再開するという方針に変えた。

２月に千葉県富津市で開業した「災害支援ローソン」は、従来の厨房機能に加え、非常用電源や災害情報を伝えるデジタルサイネージ（電子看板）などを整備。さらに通信回線が途絶えた場合でも、データ通信ができるよう米スペースＸの衛星通信網「スターリンク」の機器も導入した。

災害支援ローソンは３０年度までに全国１００店で整備する計画だ。村瀬氏は「店舗は地域のインフラとしての側面がある。災害時にインフラとしてのニーズにもより応えられるよう、挑戦したい」と語った。