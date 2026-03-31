春休みに行ってみたい新スポット。3月リニューアルオープンしたのは、日本を代表する建築家が監修した、高速道路のサービスエリアです。建物も魅力のひとつ。そしてグルメもおすすめです。

【写真で見る】サービスエリアで味わえる“人気店の味”

高級感あふれる建物に、地元の食材を使ったレストラン

都心から車で1時間半の栃木県佐野市。東北自動車道・上り線にある、「佐野サービスエリア」が 3月にリニューアルオープンしました。

出水麻衣キャスター

「空に向かって突きだした軒が非常にかっこいい。隈研吾さん監修ということで、木目調のデザインになっています」

その世界観は、建物の中にも…

出水キャスター

「店内も木目調のデザインになっていて、高級感をかもし出していますね。それにしても混んでいる」

混雑するフードコート、その隣にはレストランもありました。

出水キャスター

「この開放感 と、なんとも言えない高級感。サービスエリアとは思えない。天井も高いですし、ライトもかっこいい」

地元・佐野市や、栃木県産の食材を味わえるレストラン。佐野市の隣、足利市のブランド牛100％のハンバーグもあります。

出水キャスター

「お肉の味が濃いですね。結構粗びき気味なので、肉感も残っていて食べ応えがあります」

人気店の「佐野ラーメン」をサービスエリアで味わう

佐野市といえば、「佐野ラーメン」が有名です。お土産売り場には50種類以上の商品があり、ラーメンの壁、“らーめんウォール”と呼ばれています。

サービスエリアで一番人気なのは…

出水キャスター

「見てください、行列。券売機までずらっと人が並んでいます」

女性

「ようすけのラーメンを食べようと思って。（市内に）普通のお店もあるんですけど、すごく混んでいてなかなか入れない」

人気店の味をなんとサービスエリアで味わえるんです。

「ようすけ plus 佐野ラーメン」のお値段は900円です。

出水キャスター

「ツルツルもちもちですね。スープは優しい分、麺が少し太めのちぢれなので、その分絡むスープの量も多くて美味しい」

観光協会によると、佐野の美味しい水で作る「しょうゆ味」のあっさりスープと、青竹で打った不揃いの「ちぢれ麺」が特徴だといいます。

佐野市内には、現在150店舗以上もあるということです。

「麺屋ようすけ」の本店を訪ねてみると、なんと開店前から大行列でした。お店だと並ぶというお話もありましたが、やはり人気は本物です。

サービスエリアで提供しているラーメンは、厨房の違いから本店の味とは少し異なるといいます。

麺屋ようすけ 狩野亜美さん

「（佐野SAは）特に利用者の多いサービスエリアですので、佐野ラーメンの認知度を高めるため絶好の機会だと思い、出店させていただいた」

海がない群馬県で旬の魚が買える“道の駅”

都心から車で約2時間の群馬県にある道の駅「まえばし赤城」。

月刊誌の人気ランキングで、全国1200か所を超える道の駅の中から、2年連続で日本一に選ばれました。

利用客

「1位をとったというのをネットで見て。子連れにはめっちゃいいな」

人気のひとつが、農産物の直売所です。顔よりも大きいキャベツが1玉216円、大ぶりのブロッコリーは172円です。

さらに、温泉施設もあり、平日は大人600円で利用することができます。

前橋赤城鮮魚センターも人気です。本まぐろをふんだんに使ったまぐろ丼を1620円で食べることができます。

海がない群馬県なのに、鮮魚が人気の道の駅なのです。

売り場には色々な産地の鮮魚が並んでいて、真いわしは富山県産、天然ブリは神奈川県産。群馬県は、日本海側からも、太平洋側からもアクセスができ、旬の魚を仕入れることができます。

利用客

「群馬も道の駅はいっぱいあるが、海産物を買えるのはここだけかもしれない」

「群馬県には海はないが、安く海鮮系が買えるので、めちゃくちゃ助かっています」

1貫54円から選べるお寿司コーナーもあります。18種類も並んでいて、好きなお寿司が選び放題です。

魅力が詰まった春のお出かけスポット、皆さんはどちらが気になりましたか。