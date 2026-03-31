「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

ヤクルトが３年ぶりの開幕４連勝で単独首位に浮上した。

先発の小川は５回２／３を３安打３失点で今季初勝利。バットでもオスナの中越え１号ソロで加点した四回に、なおも２死一、二塁で中前適時打を放ってチームに３点目をもたらす活躍だった。

この日は今季の神宮開幕戦。活動を休止していた国民的マスコットつば九郎が復活した記念日に１勝をつかんだ。

試合後、小川はつば九郎と一緒にお立ち台に上がった。その存在の大きさについて問われると「この通りです。いつも背中を押してくれる存在です」と答え「いつもありがとうございます」と感謝した。

続けてお立ち台に上がったオスナは本塁打を含む２安打２打点の活躍。隣のつば九郎の存在を「本当にうれしい。チームにとって本当に心強い」と話すと「オカエリ、ツバクロウ」と日本語で優しく声をかけた。最後に上がった同じく２安打２打点の増田は「つば九郎が帰ってきてくれたんｄね、絶対に勝たないといけないっていう気持ちで試合に臨みました」とナインの思いを代弁した。