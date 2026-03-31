女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER in KORAKUEN 2026 Mar2」を行った。

ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はHATE軍のフキガンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波と組んで天咲光由、星来芽依、AZM、スターライト・キッド、ビー・プレストリー、羽南組と12人タッグで対戦。

羽南は4月26日の横浜アリーナ大会で小波の持つワンダー・オブ・スターダムのベルト挑戦する。

試合は羽南と小波が先発。場外ではHATE軍が椅子攻撃などやりたい放題。リングに戻ると肘の打ち合い。吏南とフキゲンです★の連係にやられっぱなし。沙弥様にも蹴りを食らうが、ビーが介入してダブル延髄蹴り。Sキッドにつなぎ、踏みつけ攻撃を見せる。沙弥様も肘でお返し。にらみ合う。5分すぎ、天咲らも連係で串刺し肘で琉悪夏を痛めつけるも、HATE軍は凶器攻撃で天咲を追い込む。10分すぎ、羽南がダイビングボディープレス。天咲は刀羅の赤い毒霧をうまくかわして、12分22秒、天橋立で勝利した。

勝った天咲は「ゴッテス王者から3カウント獲ったぞ」とマイクでアピール。AZMは「挑戦資格がないと言ってたが、自分たちで獲ったぞ」と挑戦を表明。王者組は4月26日の横浜アリーナ大会でのゴッデス・オブ・スターダム選手権が確実となった。

敗れた上谷は「きょうは2・7大阪大会ぶりにSキッドと当たったが、あせんじゃない。あの日の続きはいつか必ずやってやるから。そんなことより、玖麗さやか、きょうは当たってないけど、コメントとかでよ、悲壮感丸出しで、玖麗大丈夫って、客に同情されようとしてるの？マジで今のお前つまんねえから。もっと堂々としろよ。横浜アリーナでやるんだろ。玖麗さやか、しっかり自分を見つめ直せ」と弱々しい挑戦者の言動に苦言を呈していた。