３１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本ハムの細野晴希投手がこの日のロッテ戦で、ノーヒットノーランを達成したことを報じた。

番組では冒頭で、プロ野球９１人目、１０３度目、球団では２２年ポンセ以来となった細野の記録達成の瞬間の映像を「史上９１人目 細野晴希 ノーヒットノーラン達成」のテロップとともに放送。

キャスターの大越健介氏は「日本ハムの３年目、細野晴希投手がロッテを相手にノーヒットノーランを達成しました」と笑顔で報じた。

番組終盤のスポーツコーナーで細野の快投を見届けると「チームは３連敗でしたよね。ここで細野投手が出てきた。衝撃的な頭角の現し方」と話した。

細野は初回、先頭の高部に四球を与えたが、続く藤原を遊ゴロ併殺打に打ち取り波に乗った。２、３回を３者凡退に抑えると、４回は死球の走者に二盗も決められ２死二塁と得点圏に走者を背負ったが、４番ポランコを三振に仕留めピンチを脱出。５回はソトを１５０キロの真っすぐで空振り三振に取るなど、３者凡退に抑えた。

後半に入っても、６回は８番からの打順で３者連続三振。７回はわずか７球で３者凡退と快投を続けた。スタンドが独特の緊張感に包まれる中、８回も３者連続三振。９回も安打を許さず、快挙を達成した。１５０キロ前後の真っすぐに、スライダー、スプリットのコンビネーションもさえ、ロッテ打線を寄せ付けなかった。