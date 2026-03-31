◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラドーム大阪）

ＤｅＮＡは投打の歯車がかみ合わず開幕４連敗。今季から指揮を執る相川亮二監督はまたも初白星を手にできなかった。

昨季在籍した阪神を相手に移籍初登板初先発のジョン・デュプランティエ投手は、０―１で迎えた５回に３つの四球を与えるなど制球が乱れ、ノーヒットで２点目を失って降板した。

阪神の先発・才木に５回まで無得点の打線は、６回に筒香嘉智内野手の１号ソロで反撃。しかし、その裏に２番手の坂本裕哉投手が２点を失い、再び突き放された。打線は７回以降、３イニング連続で複数の走者を出したものの決定打が出ず。終わってみれば阪神を上回る１０安打で、全イニングで走者を出しながら１点止まりだった。

試合後、相川監督は「先発から複数点取れるような攻撃っていうのを目指さないといけない。明日はなんとか先発から複数点取って、自分たちが有利な状況で試合を進められる展開にしたい」と、牧秀悟内野手を１番に置く攻撃型打線に奮起を求めた。

終盤の逸機だけではなく、２回無死二塁などの好機を早めに生かしていれば試合展開も変わっていたはず。指揮官は５回２失点で黒星のデュプランティエについては「先発投手として試合をしっかり作ってくれた」と評価。「逆に攻撃陣がもうちょっと楽な状況で投げさせてあげられれば違うと思うし、それはもう持ちつ持たれつでもある」と、ここでも打線の得点力アップを課題にあげた。