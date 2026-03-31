Risa Magli春イベント開催♡ときめき体験型ランジェリー空間

春のときめきをぎゅっと詰め込んだ特別イベントが登場♡ランジェリーブランドRisa Magliが開催する体験型イベントは、香り・ファッション・遊び心が融合した新しい楽しみ方が魅力です。訪れるだけで気分が上がる空間と、自分だけのお気に入りに出会える体験で、日常を少し特別に。春ならではのワクワクを感じてみてください♪

春の庭で楽しむ没入体験



イベントのテーマは「Golden Bunny Garden」。春の庭に現れるうさぎをモチーフにした空間で、まるで物語の中に入り込んだような体験が楽しめます。

店内は美しいランジェリーとやさしい雰囲気に包まれ、訪れるだけで心がふわっと軽くなるような空間に仕上がっています。

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参加型コンテンツが充実



Bunny Fortune

Bunny Stamp

会場では「Bunny Fortune」や「Bunny Stamp」などの参加型コンテンツを用意。

おみくじ感覚で楽しめるフォーチュンカードや、スタンプを集めて特典をゲットできる仕掛けなど、体験そのものが思い出になります。

隠れたうさぎを探す「Secret Bunny」もあり、遊び心あふれる内容です。

春ランジェリー＆限定アイテム



第1弾ラーレ・ブラ

第1弾ラーレ・カップ付きキャミソール

第1弾ダニエラ・キャミソール

第1弾アントーニア・マキシワンピース

第2弾マルレーン・ブラ／レースショーツ

イベントに合わせて、カップ付きキャミソール（6,160円）やマキシワンピース（8,800円）、ブラ（3,650円～）など多彩なアイテムが登場。

第2弾フェナ・カーディガン

第2弾フェナ・ブラ

第3弾イルメラ・ブラ

第3弾カタリーナ・スリップ

さらにカーディガン（8,800円）やスリップ（9,790円）など、春のお出かけやリラックスタイムに活躍するラインナップが揃います。

また税込14,300円以上の購入で、Velvet Bunnyのスキンパフュームやハンドセラム、ヴィーガンリップなどのノベルティもプレゼント（数量限定）。

開催期間

第1弾：4月1日（水）～4月14日（火）

第2弾：4月15日（水）～4月27日（月）

第3弾：4月28日（火）～5月10日（日）

自分を好きになる時間を♡



ただのショッピングではなく、“体験する楽しさ”を味わえる今回のイベントは、日常に小さな変化をもたらしてくれる特別な機会♡

お気に入りのランジェリーや香りに出会いながら、自分自身を大切にする時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

春のときめきを感じるひとときを、ぜひ楽しんでください♪