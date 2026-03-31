◇パ・リーグ ロッテ０―９日本ハム（2026年3月31日 エスコンF）

ロッテ打線は日本ハム・細野にノーヒットノーランを許した。

3打数2三振のソトは「細野がよかった。ストライクをいっぱい、投げていたので、それが大きいかなと思う。いいときもあれば、悪いときもあるので。打てないときもあるし、打てるときもある。それは試合の一部」と淡々と振り返った。

見逃し三振で最後の打者となった藤原は「去年よりちょっと横から投げてる感じがあったのかなと思います。やるだけなんで、切り替えて頑張りたいと思います」と前を向いた。

2打席凡退で3打席目に代打を送られた佐藤は「僕はタイミングが合っていたので、打てるかなと思っていたのですが…。僕のバッティングは凄く良かった。ストライクが先行しているのはあった。常に2ストライクとかファウルをとれていたり。凄いなと思う。切り替えて、（残り）2個とってやりたいなと思う」とリベンジを誓った。

▼西川 どんどん投げ込んできますし、自分たちは今日はそれにやられたっていうか。自分は、いつでも甘い球あったら振っていこうと思って。今日はヒットは出なかったんですけど。その日の結果に囚われすぎず、長いシーズンなんで、そこを見据えてまたやっていきたいなと思います。

▼寺地 ファウル打ってカウント作らして、ピッチャー有利の状況に持っていってしまったので。そこは自分の実力不足というか、一球で仕留められるっていうところがなかなかなかったので、もっと技術を磨いて。ファーストストライクから積極的に振れていたので、そこは変えずにやっていければなと思います。