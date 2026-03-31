俳優の二宮和也さん（42）と池田エライザさん（29）が31日、飲食チェーン店のイベントに登場。後悔しているエピソードを明かしました。

ふたりが登場したのは丸亀製麺の新商品発表会です。新商品の新CMに“パッションサポーター”として出演。トークセッションでこのことにふれると、池田さんは「我々、どちらかというと省エネ」とコメントするも、二宮さんは「確かに、イメージ的にはね！」とすかさずフォローし、コンビネーションを見せていました。

イベントでは新商品のキャッチコピーにちなみ「脳と本能」について学んだふたり。そこで、フリップを使用したトークでは“本能”にまつわる話題が繰り広げられました。

「本能（感情）を抑えて後悔したことは？」という質問に対して「バレンタイン」と書いた池田さん。期待が高まる中、池田さんは「ごめんなさい、学生時代の甘酸っぱいのとかじゃなくて」と前置きすると、二宮さんからは思わず「違うの！？」の一言が。

エピソードは仕事の現場でのことだったそうで「バレンタインなので、現場に差し入れしようかなと迷ったんです。迷惑かなとかほかの方にプレッシャー与えちゃったらどうしようと思って遠慮して、現場に行ったら皆さんたくさんバレンタインプレゼントを用意してくださっていて。手ぶらで来ちゃったみたいになってしまって、非常に後悔をしたので、これは自分の気持ちに素直に従っておけばよかったなと思いました」と振り返りました。

一方、二宮さんは「時間」と回答。その理由は「（人との）初動の時間というか。感情を抑えたがゆえに周りの人たちと均等に距離を保ちつつ、徐々に徐々にいこうかななんて考えて動いていると、結果的に仲良くなってるのに、その手前の時間がもったいなかったなって。もっと建設的な話ができたなとか、質が高められたんじゃないかなって後悔はすることがあるかなと思います」と、明かしました。