講談社の月刊少年マガジン編集部が３１日、連載中のコミカライズ版「お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。」の連載終了を公式ホームページで発表した。

この日、「コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』連載終了のお知らせ」の表題のもと「『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました。作画担当のマツリカ氏に事実関係を確認いたしましたところ、同氏より参考資料の範囲を超えた模倣を行っていたとの申し出がありました」と公表。

「月刊少年マガジン編集部はこの事態を極めて重く捉え、Ｐａｌｃｙ、月マガ基地、コミックＤＡＹＳでの配信を停止するとともに、コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の連載を終了することを決定いたしました。併せて、同氏の読み切り作品『死にたがりの橋の上』につきましても、同様の経緯によりコミックＤＡＹＳでの掲載を停止いたします」と続けた。

その上で「編集部といたしましては、この度の事案を真摯に受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう、チェック体制の見直しと強化に努めてまいります。本作品を応援してくださった読者の皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同作品は原作・ごろごろみかん。氏、キャラクター原案・ＨＩＲＯＫＡＺＵ氏による小説を原作としたコミカライズ作品。作画をマツリカ氏が担当していた。