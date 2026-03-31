3月31日で開業25周年を迎えたテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。現在、“学生の集客”に力を入れているというUSJ、そこで今回若手を中心に構成されている“専門チーム”を取材しました。

25周年という節目を迎えたUSJでは、感謝の気持ちを込めて来場者を迎えるセレモニーが開催されました。

■USJ 2001年3月31日開業

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2001年にハリウッド映画の世界観が体験できる“テーマパーク”として誕生。

これまで、恐竜たちと出会える「ジュラシック・パーク」や巨大なサメに襲われるボートツアー「ジョーズ」、魔法の世界を冒険する「ハリー・ポッター」など数々のアトラクションを手がけてきました。

さらに、任天堂のゲームをテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」は、外国人観光客の集客にも成功するなど新しいエンターテインメントを生み出してきました。

■“ティーンチーム”とは

USJは2024年度の年間来場者数が1600万人(TEA Global Experience Index 2024より)で“日本一”の集客数を記録。1位となった理由のひとつが“学生の集客”に力をいれたこと。USJでは学生の動向を分析する“専門チーム(ティーンチーム)”を結成。

“ティーンチーム”は入社したての若手社員で構成され、SNSをチェックしたりパーク内を巡回したりするなど、様々な視点から若者の流行をリサーチしています。

■“フォトスポット”に注目

“ティーンチーム”の彼らが最もチェックしていたのが撮影スポットです。人気スポットを特定し、その場所でイベントなどを企画。若者を夢中にさせる工夫が凝らされていました。

ティーンチーム リーダー・佐藤哲哉さん(32)は「学生で楽しんだ思い出があれば、卒業して“大人になっても来てくれるし、子どもが生まれた時に家族としても一緒に来てくれる。学生の時にいかにUSJで楽しい思い出を作ってもらえるのかが、(リピーター獲得に)すごく大事」と話していました。

（3月31日放送『news every.』より）