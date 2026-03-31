　31日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円高の5万1800円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては736.28円高。出来高は7452枚となっている。

　TOPIX先物期近は3544ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は46.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51800　　　　　+600　　　　7452
日経225mini 　　　　　　 51780　　　　　+585　　　140080
TOPIX先物 　　　　　　　　3544　　　　　 +42　　　 10045
JPX日経400先物　　　　　 32135　　　　　+420　　　　　97
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　 +10　　　　 885
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース