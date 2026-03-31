日経225先物：31日22時＝600円高、5万1800円
31日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円高の5万1800円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては736.28円高。出来高は7452枚となっている。
TOPIX先物期近は3544ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は46.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51800 +600 7452
日経225mini 51780 +585 140080
TOPIX先物 3544 +42 10045
JPX日経400先物 32135 +420 97
グロース指数先物 680 +10 885
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3544ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は46.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51800 +600 7452
日経225mini 51780 +585 140080
TOPIX先物 3544 +42 10045
JPX日経400先物 32135 +420 97
グロース指数先物 680 +10 885
東証REIT指数先物 売買不成立
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