◇プロ野球 阪神 4-1 DeNA(31日、京セラドーム)

阪神は先発・才木浩人投手が6回1失点と好投し、DeNAとの接戦に勝利。巨人戦から続けて3連勝を飾りました。

開幕カードの巨人戦を2勝1敗とし、2連勝で勢いに乗る阪神。試合は初回、相手先発・デュプランティエ投手に対し近本光司選手がヒットで出塁します。そして2アウト2塁の場面で4番・佐藤輝明選手がタイムリーヒットを放ち、いきなり好投手から先制点をもぎ取ります。

そのまま1-0とスコア変わらず迎えた5回、木浪聖也選手と才木浩人投手、近本選手が四球を選び、1アウト満塁のチャンスを作ります。ここで中野拓夢選手のセカンドゴロの間にランナーが帰還し2点目。

また6回には相手先発デュプランティエ投手の後を受け、2番手でこの回からマウンドに上がった坂本裕哉投手に対して襲いかかります。先頭の佐藤選手がヒットで出塁すると、続く大山悠輔選手もツーベースヒットで無死2、3塁とチャンス拡大。続く郄寺望夢選手が犠牲フライを放ち3点目。さらに阪神打線はつながり、木浪選手もヒットを放ち1死1、3塁とすると、ここで坂本誠志郎選手がきっちり犠牲フライを放ち、さらに1点を追加し4-1とリードを広げました。

投げては先発・才木浩人投手が6回1失点の好投。6回に先頭の筒香嘉智選手にソロHRを許しましたが、わずか4安打におさえ今季初勝利を飾りました。