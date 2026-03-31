◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

高松宮記念は当欄で推したレッドモンレーヴが１５番人気２着の大激走。結果は３着まで７歳、７歳、９歳。５頭いた７歳以上牡馬の「おっさん」を買えば、的中でした。

ただ、大阪杯は「おっさん」の出番はないか。６歳以上は【０・１・１・３６】（以降もデータはＧ１昇格後の過去９年）。他にも消し条件は前走２ケタ着順【０・０・１・１５】、前走５番人気以下【０・１・１・３９】とあって、この段階で６頭にまで絞れる。

年齢別で見ると、５歳【６・５・３・３７】が４歳【３・３・５・３０】より優勢。今年はその両世代の日本ダービー馬対決が注目。ただ、大阪杯のダービー馬の成績は【０・０・２・７】で、菊花賞馬【１・１・１・１】（３冠馬コントレイルの３着は重複）に劣り、データでは強くは推せない。

軸馬の期待をショウヘイに懸けたい。４歳馬のうち前走１着は【２・１・３・８】。川田騎手が４歳馬で臨んだ過去２度は１８年のアルアインが３着で、２１年はレイパパレで優勝。阪神の芝２０００メートルの重賞（００年以降）で川田×友道厩舎の成績は【０・２・２・１】と勝ち星こそないが、とにかく安定している。

また、友道厩舎はヨーホーレイクとの２頭出しの予定。友道厩舎のＧ１での複数頭出しでの最先着馬は【５・３・１０・２５】（過去１０年）で複勝率４１・９％。今回は２頭のダービー馬よりショウヘイから３連系の馬券を狙う手が妥当だ。