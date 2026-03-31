◆第２９回京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１（３月３１日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、重）

京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１は３月３１日、船橋競馬場で１４頭により１６００メートルで争われ、単勝６番人気のジョージテソーロ（牡５歳、浦和・小久保智厩舎）が直線５番手から一気に進出、先に抜け出した２番人気のウィリアムバローズ（牡８歳、浦和・繁田健一厩舎）に１馬身半差をつけ重賞初勝利を飾った。

笹川翼騎手（ウィリアムバローズ＝２着）「早めに仕掛けた分、最後が甘くなった。結果的に勝ち馬に有利な展開になってしまったかも」

沢田龍哉騎手（リコースパロー＝３着）「最内枠を引いたので、行くしかないと思っていた。３、４コーナーを、もっとゆっくり入りたかったのだが…。でも、そこまでは理想の競馬ができた」

石川倭騎手（サントノーレ＝４着）「落ち着いたペースで行けたが、かみ合わないところがあった」

吉原寛人騎手（キングストンボーイ＝５着）「後方からの競馬になり、内容的にちぐはぐになってしまった。休み明けで頑張ってくれたと思うが、不完全燃焼でした」