サッカー日本代表ＭＦ守田英正（３０）の妻で、モデルの藤阪れいな（２９）が、所属事務所の退所を報告した。

藤阪は３１日、「《ご報告》」のタイトルで自身のインスタグラムを更新。「２０２６年３月３１日をもちまして、株式会社ニュートラルマネジメントを退所いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

続けて「１８歳で事務所の門を叩いてから約１０年間、何も分からなかった私にモデル業とは何か、何を求められ、何をすべきなのかを一から教えていただきました。時に厳しく、そして仕事が決まった時には一緒に喜んでくださる、東京に一人で出てきた私にとって家族のように温かい事務所でした」と記述。

「お仕事でお世話になった方々や、『待ってるね！』と言ってくださっていた方々には、本来直接ご挨拶すべきところ、このような形でのご報告となってしまい申し訳ございません。これまで支えてくださった事務所の皆様、そしてお世話になったすべての関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。

そして「今後は変わらず夫のサポートを第一に、日々精進してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

藤阪は２０２０年１月に守田との結婚を公表。２２年２月に第１子、２５年４月に第２子の出産を発表した。