「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手（２４）が史上９１人目、通算１０３度目となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。球団としては２２年８月２７日のポンセ以来３年７カ月ぶりの史上７人目快挙となった。今季チーム初勝利に導いた。

快挙の左腕を拍手しながら出迎えた新庄監督は「すごい。いや〜もうビックリしましたね」と驚きを口にし「本当、初回四球を出した後のダブルプレーでノーヒットノーランを達成できたと思う。ブルペンでめちゃくちゃ緊張していたんですよ。もうどこまで緊張するかってくらい緊張してて。彼は緊張したらいい投球ができるタイプ。九回で１５０キロ投げてたでしょ？１回と変わらない球速で。今後が本当に楽しめる」と称賛した。「実は６回から」と予感があったとし、「これノーヒットノーランあるから、今日はピッチャーいらないって。それぐらいいい投球していた」と振り返った。

快挙直前の清宮幸の失策については「あれはわざとじゃないの？」と笑いながら「Ｅ点け！Ｅ点いてくれ！」と心境を明かしたが、この日２発の主砲に「まあ今日２本打ったしね。守ってるたまらんのですよ、これ。本当に」と理解を示していた。

新庄監督就任後ではポンセに続いて２人目。「滅多にみれるもんじゃないしね。２人目か。じゃああと３人ぐらい見れそうな気がする」と笑った。